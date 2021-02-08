Sohu: «убийцы авианосцев» помогут России взять под контроль два океана

Пекин, 8 февраля. Использование бомбардировщиков Ту-22М3 позволит России взять под контроль два океана и потеснить США.

К такому выводу пришли обозреватели китайского издания Sohu. В публикации говорится, что Ту-22М3 является стратегическим оружием России. Впечатляющая скорость и радиус действия этого бомбардировщика делают его грозным противником для флотов США и НАТО, передает «ПолитРоссия».

Журналисты напомнили, что российский бомбардировщик может нести до трех новейших ракет дальнего действия Х-32, которые из-за большой скорости практически невозможно перехватить.

«Преимущество X-32-это высокая скорость. Также не стоит забывать о том, что ракета после запуска может быстро подняться на высоту более 30-40 км, а после приближения к целевой зоне под большим углом атаковать ее», — говорится в статье.

Стоит отметить, что американские корабли практически беспомощны перед так называемой «верхней атакой». Россия регулярно использует бомбардировщики Ту-22М3 для патрулирования вблизи восточного побережья США, что позволяет ей держать в страхе авианосцы ВМС США. Обозреватели уверены, что развернутые на Западе и Востоке бомбардировщики Ту-22М3 могут управлять двумя океанами.

Ранее в сообщении RT говорилось, что бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел учебные стрельбы новыми ракетами X-32, которые были прозваны «убийцами авианосцев», а китайские СМИ назвали Ту-95 еще одним бомбардировщиком, наводящим ужас на США.