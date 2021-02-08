Инфекционисты предупредили россиян о возвращении гриппа после пандемии

Москва, 8 февраля. Случаи заболевания гриппом среди россиян могли пропасть в результате его «конфликта» с коронавирусной инфекцией.

Еще одной вероятной причиной могло стать усиление мер из-за пандемии, то есть обязательное ношение масок и перчаток. По словам профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, в этом сезоне заболеваемости гриппом в России нет.

«Профилактика коронавируса помогает и от вируса гриппа — маски, удаленный режим работы и учебы. Ведь пути распространения у них одинаковые», — объяснил специалист.

При этом пока нельзя говорить о том, что грипп побежден. Как отмечает доктор медицинских наук Николай Малышев, между двумя вирусами существует интерференция — то есть они могут как усиливать, так и ослаблять друг друга, пишет «Ридус».

Главное, что отличает коронавирус от гриппа — это изматывающая высокая температура на протяжении 10-12 дней, рассказала врач-иммунолог Ирина Ярцева. При этом многие признаки меняются в зависимости от особенностей организма пациента.