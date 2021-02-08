Экс-жена Башарова рассказала о заказной травле со стороны Цивина и Дрожжиной

Москва, 8 февраля. Бывшая жена актера Марата Башарова Екатерина Архарова поделилась шокирующими подробностями общения с актрисой Натальей Дрожжиной и адвокатом Михаилом Цивиным.

Развод Башарова и Архаровой оказался в центре внимания после сообщений актрисы о побоях со стороны супруга. Расставание с ведущим «Битвы экстрасенсов» показало истинное лицо ее друзей — Цивина и Дрожжиной, которые первоначально поддерживали ее. Однако потом мужчина и женщина встали на сторону Марата и стали очернять Екатерину.

«Они пытались обелить репутацию Марата. А как ее можно обелить? Путем уничтожения другого человека: мол, какая Катя плохая, она это заслужила, а Марат — белый и пушистый, он никогда никого не трогал. И как я об этом узнала, до того как стали появляться на просторах интернета и СМИ публикации заказного характера», — поведала Екатерина в программе «Новые русские сенсации».

В адрес Архаровой стали поступать угрозы. По словам актрисы, ей даже «советовали» беречь красивое лицо, поскольку обещали облить кислотой.

Сейчас Цивин и Дрожжина проходят по уголовному делу о мошенничестве. В суд обратилась вдова народного артиста Алексея Баталова, которая обвинила актрису и адвоката в незаконном присвоении недвижимости ее мужа, передает Пятый канал.