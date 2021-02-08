Виктор Золотов поздравил ученых Росгвардии с Днем российской науки

Москва, 8 февраля. Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил ученых, профессорско-преподавательский состав, адъюнктов и курсантов военных институтов войск Национальной гвардии с Днем российской науки, передает корреспондент ФАН.

В своем поздравлении Виктор Золотов отметил, что российская наука была и остается одной из крепких опор Отечества. Ее развитие неразрывно связанно с укреплением безопасности и процветанием нашего государства, общества и человека, добавил он.

Директор Росгвардии подчеркнул значимость представителей ведомственного научного сообщества. Современное поколение ученых приумножает добрые традиции своих предшественников и отличается безграничной преданностью своему делу, заметил Золотов.

Генерал армии пожелал ученым войск Национальной гвардии крепкого здоровья, добра и успехов в их многогранной деятельности на благо России.