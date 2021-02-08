Дизайнер описал фамильный склеп, в котором похоронят Аллу Пугачеву

Москва, 8 февраля. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева приобрела несколько участков на Кузьминском кладбище и собирается построить там фамильный склеп.

Кузьминское является одним из самых престижных кладбищ, а стоимость квадратного метра там может достигать 5 миллионов рублей. Конечно, сама Алла Борисовна тоже обретет здесь последнее пристанище. Один из дизайнеров, пожелавший сохранить имя в тайне, рассказал, как будет выглядеть семейный склеп, в котором похоронят Пугачеву.

«Если это будет фамильный склеп, то там должен быть использован герб или вензель с буквами «АБ», — сообщил он в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Увидеть, как выглядит этот вензель, можно уже сейчас. Таким же гербом украшен шикарный замок 71-летней Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь.

Примадонна обычно радует соседей небольшими презентами на новогодние праздники. Певица всегда сама разносила подарки жителям Грязи, но в этом году она поручила эту миссию своим детям от Галкина Лизе и Гарри. Дети порадовали соседей конфетами и шампанским. Сама Пугачева, судя по всему, старается как можно реже выходить из дома из-за коронавируса.