Депутата Бондаренко задержали за участие в несогласованной акции

Саратов, 8 февраля. Депутат-коммунист Саратовской областной думы Николай Бондаренко был задержан за участие в несогласованной акции 31 января.

В настоящее время он доставлен в полицию для составления протокола за административное правонарушение. О задержании Бондаренко ранее сообщил его соратник по КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. По словам парламентария, саратовский депутат успел ему позвонить, а потом у него якобы отобрали телефон.

Напомним, акции 31 января не были согласованы с властями. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали россиян о недопустимости участия в таких мероприятиях и о том, что за это грозит ответственность.