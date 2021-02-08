Минэнерго оценило рост цен на электроэнергию за 2020 год

Москва, 8 февраля. Цены на электроэнергию в России на оптовом рынке в прошлом году не превысили темпы инфляции. Информацию об этом сообщили в Министерстве энергетики России.

Минэнерго не зафиксировало отклонений в потребительских тарифах на электроэнергию из-за оптовой динамики. Глава министерства Николай Шульгинов отметил, что оптовые цены не оказывают влияние на формирование розничной.

Ранее в Минэнерго прокомментировали подорожание топлива на заправках. В министерстве это связали с инндексацией акцизов на нефтепродукты, а также с отставанием цен на бензин от среднего уровня инфляции по стране.