Названо число новых полков и соединений, пополнивших ВС России в 2020 году

Москва, 8 февраля. В различных видах войск ВС России в 2020 году появились почти 40 новых соединений, полков и воинских частей.

Начальник управления планирования обеспечения Вооруженных сил основными видами вооружения, военной техникой и другими материальными средствами Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин рассказал, что в сухопутных войсках сформированы и перевооружены 15 соединений и воинских частей.

«В ВКС — 17 полков, в ВМФ — четыре соединения и воинские части, в РВСН — три полка», — сообщил Дудкин.

По его словам, оборонным ведомством была проделана большая работа, результаты которой видны невооруженным взглядом. Он также напомнил, что к концу 2024 года уровень оснащенности ВС России современным вооружением возрастет до 75,9%.

Ранее RT сообщало, что Минобороны РФ была организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Кроме того, летом 2022 года завершится строительство береговой базы ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».