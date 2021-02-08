Киевский политолог раскритиковал артистов от Украины на Евровидении

Киев, 8 февраля. Группа "Go-A" отправится на конкурс "Евровидение-2021" от Украины с песней о конопле. Об этом высказался киевский политолог Сергей Белашко.

Эксперт раскритиковал коллектив, который будет представлять Незалежную на международном конкурсе исполнителей. Именно эта группа победила на отборе в прошлом году. Однако фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса. Украина не поменяла своих представителей, но по правилам они написали новую песню и отправятся на конкурс с композицией "Шум". Белашко признался, что клип создает впечатление бедной страны, населенной "голосистыми дегенератами".

"С плохим климатом и убитой в хлам экологией", — подчеркнул политолог.

Украинские пользователи соцсетей возмутились, что их мнение не учитывалось при выборе композиции. Решение жюри повлекло за собой скандал.

Нейромонах Феофан ранее подтвердил готовность представлять Россию на Евровидении в 2021 году, пишет НСН. Он создает музыку в стиле "древнерусский драм-н-бэйс".