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СК просит заочно арестовать спонсора ФБК Хоменко

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СК просит заочно арестовать спонсора ФБК Хоменко

Москва, 8 февраля. Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия об аресте бизнесмена Александра Хоменко.

Ранее в отношении одного из спонсоров признанного иностранным агентом ФБК было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предприниматель был объявлен в розыск. По данным следствия, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК.

Бизнесмен является фактическим руководителем фирм "Строй инжиниринг" и "ВИП Сервис". Сейчас он скрывается на территории Украины.

Помимо поддержки от этого предпринимателя, ФБК получает донаты от беглого олигарха Михаила Ходорковского, бизнесмена Бориса Зимина и Евгения Чичваркина.

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