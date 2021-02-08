Рубль продолжает расти к иностранным валютам

Москва, 8 февраля. Стоимость доллара и евро продолжила снижаться на открытии торговой сессии Московской биржи. Иностранные платежные средства потеряли более 20 копеек благодаря энтузиазму инвесторов.

Доллар на открытии торгов стоит 74,40 рубля, евро достиг показателя в 89,58 рубля. Отечественная экономика демонстрирует последовательный рост на фоне продолжения программы вакцинации.

Ситуация на российском фондовом рынке остается под влиянием разнонаправленных факторов. Укреплению рубля способствует длительное ралли нефтяных цен, вселяющее уверенность инвесторов в скорое восстановление мировой экономики, С другой стороны, энергетический аспект частично нивелируется геополитическими трудностями, связываемыми с санкционной политикой США. Эксперты сходятся во мнении, что темпы стабилизации финансового сектора пока остаются непрогнозируемыми.

Баррель нефти эталонной марки Brent в ходе сессии на мировых биржах преодолел психологическую планку в 60 долларов. Мартовские фьючерсы выросли в цене на 0,77%.