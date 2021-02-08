Сафронов объяснил отказ Куравлева ставить шикарный памятник на могиле жены

Москва, 8 февраля. Актер Леонид Куравлев после смерти супруги стал вести замкнутый образ жизни. Артист обратился к художнику Никасу Сафронову, чтобы он сделал дизайн памятника для него и его жены.

Сначала артист хотел видеть на могиле «что-то грандиозное», но потом отдал предпочтение скромному варианту. Поскольку ему стало неудобно ставить шикарный памятник себе и жене рядом с академиками, которые там покоятся, рассказал художник.

Сафронов также сообщил о последней встрече с Куравлевым, которая произошла полтора года назад. Тогда состояние артиста «было более-менее нормальное, но он все время думал о смерти». Звезда «Золотого теленка» очень тяжело переживал кончину своей любимой супруги, которая, по словам Никаса, была для него как мать.

«Он всегда был замкнутым человеком. Раньше ходил на шумные мероприятия, а потом пропал. Он с каждым годом все больше уходил в себя. Я не могу сейчас до него дозвониться», — поделился Сафронов в эфире шоу «Звезды сошлись».

В конце января стало известно, что Леонид Куравлев перебрался из Москвы на дачу, а также прекратил все общение со знакомыми. Сейчас о жизни знаменитого актера мало что известно.