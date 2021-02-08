Политолог назвал «колючей революцией» решение Зеленского о закрытии каналов

Киев, 8 февраля. Решение главы Украины Владимира Зеленского закрыть телеканалы депутата Верховной рады Тараса Козака может впоследствии обернуться репрессиями против других конкурирующих сил.

Об этом во время пресс-конференции рассказал политолог Виктор Небоженко, который поддерживает интересы лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По его словам, соответствующее решение не просто перевернуло карты, а формирует внесудебные механизмы политической борьбы.

«Это очень важно. А в этой политической борьбе, очень важно привить – как норма для новой украинской политики. Я говорю норма, потому что то, что произошло, не бархатная революция, а колючая революция – революция сверху», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, Небоженко добавил, что сейчас необходимо искать не причины, а предвидеть последствия, которые могут возникнуть после такого решительного хода со стороны Зеленского.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» на фоне блокировки украинских телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne объявила о начале процесса выдвижения импичмента Зеленскому.