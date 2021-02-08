Продюсер Пригожин попал в инвалидное кресло из-за коронавируса

Дубай, 8 февраля. Продюсер Иосиф Пригожин переболел тяжелой формой COVID-19 в Дубае и едва не умер. Супруг певицы Валерии даже оказался в инвалидном кресле.

О том, как ему пришлось бороться с коронавирусом, Пригожин подробно рассказал на своей странице в Instagram. С самого начала пандемии продюсер и его жена старались соблюдать меры предосторожности, а во время очередной вспышки коронавируса уехали в Дубай, так как считали, что там безопаснее. В итоге звездные супруги подхватили коронавирус.

Валерия перенесла болезнь в легкой форме, а вот у Пригожина все было по-другому. Первую неделю он чувствовал себя неплохо и думал, что уже поправляется, но затем он внезапно начал задыхаться и потерял силы. При помощи друзей продюсер попал в больницу.

«Малейшее промедление стоило бы мне жизни. И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню», — рассказал об этих страшных событиях Пригожин.

Продюсер опубликовал несколько снимков, на которых он сидит в инвалидном кресле. Он также рассказал, что врачам пришлось выводить его из цитокинового шторма (потенциально летальная реакция иммунной системы). В больнице Пригожин пережил «восемь дней ада». Продюсер отметил, что расплакался, когда смог самостоятельно встать, а болезнь заставила его посмотреть на жизнь совсем по-другому.

Пригожину и его супруге и раньше приходилось сталкиваться с тяжелыми переживаниями. Например, Валерия рассказывала, что они с мужем потеряли ребенка.