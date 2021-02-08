Матвиенко назвала способы достижения прорыва в технологиях в РФ

Москва, 8 февраля. Основная задача России в Год науки — это прорыв в развитии, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и рассказала, как этого достичь.

Сегодня отмечается День российской науки. Кроме того, 2021-й год президент РФ Владимир Путин объявил Годом науки и технологий. По мнению Матвиенко, это решение является очень своевременным. Перед Россией стоит задача прорыва в развитии, в том числе в технологиях. Сейчас происходит становление нового уклада жизни человечества, и место России в нем зависит от того, как органично страна встроится в этот процесс.

Работа со стороны власти, бизнеса, ученых должна быть направлена на одну цель — совершение беспрецедентного прорыва. Спикер Совфеда РФ считает, что для этого нужно научиться использовать современные сетевые технологии. Именно это позволит эффективно применить творческий потенциал каждого гражданина в интересах всего социума, подытожила Матвиенко.

До этого сообщалось, что 8 февраля Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир, посвященный теме «Настоящее и будущее российской науки». Российские ученые отмечают сегодня профессиональный праздник. В ходе эфира обсудят, как эта область развивается в стране.