Вашингтон, 8 февраля. Стремление властей США использовать санкции для достижения политических интересов негативно влияет на доллар. Своими действия Вашингтон приближает отказ стран от валюты.

Международное признание доллара в качестве главной расчетной валюты годами обеспечивало США усиление экономики. Распространение американского платежного средства позволило Вашингтону получать более выгодные займы для развития. Однако распространение денег стало причиной возникновения негативных последствий в геополитической сфере. Со временем, осознав значимость доллара в экономике, США стали активно применять его в качестве меры давления на неугодные государства.

Сегодня против других стран действует около 8 тыс. различных санкций, передают «Известия». Такое распространение финансовых методов давления уже дало свои плоды — государства начинают сокращать число долларовых транзакций, постепенно отказываясь от денежгой единицы США. Передел мировой торговли могут обеспечить цифровые валюты, в том числе разрабатываемый в КНР аналог юаня. Он будет значительно быстрее долларовых систем, обрекая Вашингтон на потерю статуса держателя мировой валюты.

Власти США неоднократно демонстрировали весьма своеобразное отношение к собственным деньгам. Последние годы национальный регулятор постоянно печатает новые банкноты в ущерб национальному госдолгу и инфляции.