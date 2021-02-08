«Вышла из ситуации»: Нюша назло хейтерам снова показала откровенные фото

Москва, 8 февраля. Российская певица Анна Шурочкина (она же Нюша) подверглась критике за откровенную фотографию в ванне с пеной. Отдыхая на Мальдивах, артистка сфотографировалась в ванной комнате своего отельного номера. Нюша в леопардовом купальнике нежилась в пене и и цветочных лепестках. Но, несмотря на то, что певица не была голой, подписчики все равно начали хейтить ее.

«Ты же мать», — писали они под публикацией.

Кроме того, комментаторам не понравился и антураж номера. Они высмеяли его, назвав лепестки цветов луковой шелухой и картофельными очистками.

Но Нюшу не сломить, в ответ на злопыхания хейтеров она выложила в свой Instagram еще один кадр из ванной, на который, помимо всего прочего, добавила крупные нарисованные цветы и нимб вокруг головы.

«Закончилась вода... но я вышла из ситуации», — подписала фото певица.

Супруг певицы бизнесмен Игорь Сивов всячески поддерживает жену и не запрещает ей выкладывать в сеть подобные откровенные фотосеты. Он иногда и сам может жестко ответить нерадивым комментаторам, дескать, его возлюбленная показывает то, что есть, и не стесняется. Сивов считает, что наличие маленькой наследницы Симбы никак не должно влиять на желание Нюши проявить себя.

Нюша с супругом, двухлетней дочерью и сыном бизнесмена от первого брака по имени Мирон отдыхают на Мальдивах с первых дней февраля.

Певица начала радовать своих поклонников сразу по прилету на райские острова. Откровенные фото в бикини, сделанные на пляже или в бассейне на вилле, буквально засыпали Сеть. Очевидно, что певица с расчетом на ежедневные фотосессии взяла с собой в отпуск много купальников и не упускает возможности продемонстрировать свои великолепные формы в каждом из них.