Военные Северного флота провели первую ротацию истребителей МиГ-31БМ в Арктике

Москва, 8 февраля. На острове Южный архипелага Новая Земля прошла ротация летчиков ВВС РФ и истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31БМ.

Согласно информации, предоставленной Северным флотом РФ, первая смена в новом году состоялась на аэродроме СФ «Рогачево».

«На острове Южный архипелага Новая Земля состоялась первая смена летного состава и истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка, которые месяц назад заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы РФ в воздушном пространстве Арктики», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, в январе российская армия разместила на архипелаге усовершенствованные дальние перехватчики в целях контроля над российской Арктикой. В Северном флоте отметили, что за этот период нарушителей воздушных российских границ в регионе не было зафиксировано.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о завершении в России комплексной проверки боеготовности подразделений армейского корпуса Северного флота. Как отмечает «Царьград», это крайне важная мера в свете указа Пентагона о более агрессивных действиях против кораблей РФ и КНР.