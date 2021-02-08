Бесконтактная система досмотра для аэропортов может появиться в России

Томск, 8 февраля. Радиофизики Томского государственного университета (ТГУ) планируют создать устройство, которое с помощью радиоволн может распознавать опасные предметы под одеждой и в багаже.

В отличие от зарубежных аналогов, которые наиболее часто встречаются в международных аэропортах, российская разработка будет в несколько раз дешевле. При этом она не уступит по техническим характеристикам, пишет ТАСС.

«РФФ ТГУ в рамках реализации президентского гранта разрабатывает такое решение на основе тактированной антенной решетки для бесконтактного досмотра», — сообщили в пресс-службе вуза.

Прототип устройства планируется представить уже в 2021 году. Прибор позволит без вреда для человека бесконтактно «заглянуть» под одежду и в багаж с помощью радиоволн, а также будет иметь относительно низкую себестоимость. Радиофизики уже разработали механический сканер и модель антенной решетки.

Российские ученые ранее приступили к разработке технологии, которая позволит в ускоренном темпе создавать вакцины от коронавируса. По словам директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, это будет полезно в случае быстрых изменений в геноме возбудителя инфекции, пишет «Ридус».

Также в России усилиями отечественных ученых могут появиться два новых препарата для лечения ВИЧ. Один из них способен защищать от заражения.