Коммерсант из Львова: Сотрудники СБУ — самые богатые люди на Украине

Предпринимательница из Львова Кетино Равлюк стоит в протестном лагере представителей малого бизнеса на площади Независимости в Киеве уже третий месяц. Вместе с ней против новых фискальных мер правительства выступают тысячи украинских предпринимателей. Во Львове у Равлюк два магазина одежды, и, если новые налоги и правила не будут отменены, ей придется закрыть их.

Бизнесвумен дала откровенное интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Киеве.

— Кэти, здравствуйте, расскажите, стоите уже месяц, приносит ли это какие-то результаты?

— Фактических результатов пока нет, но мы сделали главное дело, которого от нас власти не ждали. Мы объединили всю Украину. От востока до запада, от севера до юга. Сейчас предприниматели организовываются в большую мощную структуру, мы заняты созданием первичных организаций, которые будут расти в большую сильную организацию, это будет самая большая организация и самая большая структура в стране. Все знают точно, что мы сильные, что мы не проплачены, что мы самоорганизованы, и власти понимают, что с нами придется считаться. Ну, и плюс то, что сейчас происходит здесь, на майдане, здесь на самом деле зарождается страна, зарождается наша идентичность, и есть надежда на то, что нам удастся страну спасти. То есть это уже касается не только ФОПов — вопрос всей Украины. То, что происходит сейчас в мире, то, что касается каждой страны в отдельности, мы понимаем, насколько все страшно и глобализируется, и так далее. Этот карантин, все такое непонятное, уничтожение ФОПов. Мы, может быть, благодарны команде Зеленского, что они приняли такие законопроекты, которые стали законами для того, чтобы нас уничтожить. Но это, наоборот, сделало нас сильными, и мы организовались.

— Расскажите, а почему ФОП настолько против кассовых аппаратов? Они же по всему миру, и нормально бизнес существует.

— Дело же не в кассовых аппаратах как таковых. Дело в фискализированных кассовых аппаратах. В той форме учета, которую сейчас предлагает нам наше правительство. Это совсем не то, что было, и не то, что есть в мире. Мы должны иметь полный складской учет, бухгалтерский учет, микропредприниматель, который начал свое дело с карманных денег, совсем не сможет этого делать. Потому что каждому маленькому бизнесу нужны будут бухгалтер, юрист, куча сопроводительных документов. Это бессонные ночи, стресс и взятки. Мы все понимаем, что это приведет к коррупции.

Я предприниматель с 1994 года. Я прекрасно помню, как мы дрожали и как мы платили милиции и всем контролирующим органам, да всем, даже участковым, за то, чтобы нас не трогали. Потому что нас просто кошмарили. Кто-то более-менее, кто чуть больше остальных зарабатывал, он был дойной коровой для контролирующих органов. Мы все прекрасно понимаем, эсбэушники — это самые богатые люди в стране. Их жены тратят деньги в фирменных монобрендовых бутиках, люди не могут на зарплату ездить на новых джипах, а это контролирующие органы. Мы понимаем, что опять будем очередными дойными коровами, мы этого не потянем, это нерентабельно для нас.

— Расскажите, а каким образом собрались на майдане? У вас как-то смены сейчас?

— Ну, собрались мы на майдане… Честно говоря, это было ситуативное решение. Никто и не планировал, потому что у нас была акция под Верховной радой, и мы пошли маршем по Крещатику. Когда мы вышли, нас было очень много. Мы вышли, а нас обратно уже не пустили. Когда мы ушли оттуда, люди, которые остались под Радой охранять сцену, сказали, что всю Грушецкого уже перекрыли автозаки и 1000 полицейских. Те полицейские, которые нас сопровождали, сказали нам: «Да, вы туда обратно уже не вернетесь». Мы спросили их сразу, потому что нам начали скидывать фото и видео. И под кабмином, и Садовая — все было перекрыто. Нам сказали, что вы обратно не попадете. Это решение было принято молниеносно, просто остановились здесь — и все.

— Остановились здесь, начали ставить палатки, а дальше как все было?

— Попытались ставить палатки. Был страшный разгон. Очень много пострадавших. Много поломанных ребер, носов. Это был ужас. Людей, которые теряли сознание, вытаскивали из толпы, был настоящий кошмар. В основном жертвами полиции были женщины. Мы безоружные. Полицейские потом заявили, что пострадало 40 полицейских, но как они могли пострадать, если они были в защите. В шлемах, в латах, чуть ли не доспехах рыцарских. А у нас были пластмассовые дудки. Чем мы могли их повредить? Притом этих 40 пострадавших никто не увидел, а обычно же полицейские любят показывать раны. Наших пострадавших с побитыми головами были десятки. Куча людей. Был человек с выбитым глазом. Это на самом деле страшно, мы не ожидали такого от властей, потому что мы безобидные ФОПы, мы обычные граждане, наш возраст — это 40–50 лет. А полицейские — это грешники, которые будут за это отвечать.

— Расскажите, каким образом вы скооперировались и вышли протестовать?

— Никто даже не догадывался, что это перерастет в такую большую организацию, это были опять-таки социальные сети. Я знаю Доротича (один из организаторов Сергей Доротич. — Прим. ФАН) с 2015 года и следила за всем на его страничке, потому что он глава Союза защиты предпринимательства. Вот эти налоговые «майданы», которые были в 2010 и 2015 годах, я понимала, что он (ну, я его знаю лично) с таким стержнем, что если Доротич не сможет это победить, то шансов нет. Внимательно следила за его страничкой, моя бухгалтер следила за его страничкой, и она мне говорит: «А вы что, не понимаете, что нам капец? Нам надо закрывать ФОПы». Мы попытались с ней быстренько построить какую-нибудь схему, как обойти, мы поняли, что схема вообще не выживет, дешевле закрыться, чем платить эти баснословные штрафы, тем более ФОП отвечает имуществом. Мы решили, что риск вообще не оправдан, но следили за страничкой Доротича. На ней был телефон парня, который искал во Львове сообщников, это был Владислав Орлов. Я из Львова, мы с ним списались, встретились сразу в тот же день, это было 24 октября. 29 октября, через пять дней, мы уже провели митинг под облсоветом. Причем мои дети записывали голосовые ролики, которые в Интернете сейчас набирают много просмотров. Мы заказали аппаратуру, это был классный митинг, нас было немного, 30 с чем-то человек, но все равно. В ноябре мы уже везли полный автобус из Львова, нет, стоп, это не был полный автобус в ноябре. Мы везли 38 человек и думали: «Вот когда-нибудь мы соберем один полный автобус (из Львова приедет)». Ну вот на последнюю акцию из Львова ехало 40 автобусов. То есть вы понимаете, насколько оно все выросло. Все потихоньку понимают, что выхода нет.

— Скажите, а откуда берутся деньги? Вот на аппаратуру, например. У вас тут сцена стояла.

— Скидываемся, все ФОП скидываемся. Есть счет. Все деньги, все идет прозрачно. И расходы, и доходы. То есть открыт счет ГО, деньги заходят официально. Даже тут можете наблюдать, приходят люди и говорят: «Мы хотим дать денег». Мы им говорим: «Идите в терминал, пополняйте, сразу им скидываем СМС со счетом этим и кодом. Мы же ФОПы, мы же можем это сами себе все позволить. Если у нас аренды есть, то 500–1000 гривен каждый найдет, чтобы помочь движению.

— В СМИ ходили слухи, что ваш протест оплачивает Петр Порошенко.

— О нет, почему Порошенко? Сейчас новая версия. Что Порошенко плюс Левочкин или же Медведчук. Нас все время кто-то «проплачивает», мы это слушаем, улыбаемся. Если был бы хоть какой-то аргумент. Хоть какое-то доказательство. Мне, кстати, было смешно. Есть у нас такой Гордон со своим агентством, со своим каналом. Он уверенно кивнул, что мы проект Медведчука, но хочу вам сказать, мы в Верховную раду передавали маски «SaveФОП» и передали всем фракциям, кроме «слуг» («Слуга народа». — Прим. ФАН) и ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь». — Прим. ФАН), 44 маски ОПЗЖ так и стоят в поле в пакетике, они (ОПЗЖ. — Прим. ФАН) с нами не общаются. Слухи распространяют те, кто хочет развалить движение «SaveФОП». Очень много врагов сейчас. Есть очень много неудачников, которые были даже среди нас. Наши бывшие соорганизаторы, которые оказались работниками СБУ. Очень гадко все это. Они теперь занимаются не борьбой с фискализацией, они объединились для того, чтобы уничтожать «SaveФОП» и Доротича. Их глупые вбросы, что мы проект того-то, того-то и того. Нарезки вырывают из контекста. Вырезают видео, когда мы общаемся с депутатами, мы общаемся со всеми депутатами. Мы призываем всех депутатов, нас интересует работа с каждым, кто может нажать кнопку за наши законопроекты, с каждым. Будь то ОПЗЖ, «Голос», «Слуга народа» — все равно. Каждый депутат, который может нажать кнопку «за» законопроект для ФОПов, — наш друг, каждый, кто нажмет кнопку «против» законопроектов для ФОПов, — это враг. Всё. Независимо, из какой он партии. Недавно была принята отсрочка законопроектов на год для какой-то части ФОПов, то есть нас опять разделили. Часть предпринимателей уже с 1 января фискализировали. Депутаты, которые нажали кнопку «за», а их было 319 в парламенте, которые нажали за отсрочку, показали, как они слились в едином порыве, чтобы уничтожить ФОПов, потому что никто не просил никакой отсрочки. Зачем нам отсрочка казни? Нам нужна отмена фискализации и локдауна, нам нужно сберечь упрощенную систему налогообложения, потому что это дает возможность, это получается шесть миллионов рабочих мест. Как бы там ни было. Почти два миллиона ФОПов, и плюс до десяти наемных работников мы можем иметь, это хотя бы шесть миллионов рабочих мест. В стране, где 38 млн населения, шесть миллионов — это очень много.

— Есть ли сейчас какая-то обратная связь от депутатов?

— Потихонечку да. Депутаты понимают, что мы ничьи, когда нас обвиняли даже «слуги народа», что мы проплачены. Они уже говорят: «Ну, говорят, что вы проплачены», а я говорю: «Ну вы-то сами знаете, что нет?» «Ну, просто слухи ходят» — вот они даже бедные сейчас выкручиваются, хотя все понимают точно, что ну нечего нам предъявить, что мы сами на все скидываемся. Все же мониторится, наши телефоны прослушиваются, всё они прекрасно знают, всё полностью, как зовут внучку и собачку Жучку. Всё уже прощелкали.

— Кэти, а у вас какой бизнес?

— Я торгую одеждой. У меня один магазинчик 26 метров, а второй — 51, все в аренде. То есть это не собственность, это аренда.

— А с какого года?

— Я предприниматель с 18 лет, с 1994 года. Упрощенная система — с 1998-го. Как только мне исполнилось 18 лет, я сразу получила свидетельство на право предпринимательской деятельности.

— С какими трудностями сталкивается конкретно ваш бизнес?

— Пока что я получила отсрочку, но мы сейчас ожидаем, что будет волна проверок трудовой инспекции. Они имеют неограниченные полномочия, проверка налогов — это вообще не страшно от слова совсем. А вот трудовая инспекция и Госпотребнадзор — это страшно. Они даже имеют право допроса работников, право влезть в документы, подтверждающие происхождение товара, а там огромные штрафы. Они имеют право проверять происхождение товара и продажу, то есть приход и расход, остатки. Это ужас. Вот на них не распространяется мораторий на проверки и так далее, они могут к тебе прийти и проверять что угодно, а так как предприниматель отвечает имуществом, штраф накладывается на каждую вещь без приходного документа, накладывается арест на имущество — и все. Конец игры. Так что это очень страшно. Мы понимаем, что никто не борется ни за какие пополнения бюджета, просто задание на уничтожение нас как класса. Давайте не будем витать в облаках, что они там ищут контрабанду, наполняют бюджет поступлением налогов, это все понятно, просто и очевидно, что это абсолютная зачистка. Мы прекрасные рабочие руки, мы можем работать у них на заводах, мы их конкуренты по товару, плюс можно же еще успеть укусить большой кусок с продажи кассовых аппаратов. Пускай даже они продадут один миллион кассовых аппаратов, сейчас акционная цена — 13 500 гривен, то есть, вы понимаете, 13,5 млрд. Это если один миллион. Просто бум — и заработали. Плюс обслуживание каждый месяц, программирование и так далее.

— Выплачивала же власть какие-то деньги предпринимателям?

— Так это же предприниматели могли подать на 8000 гривен за работу во время карантина. Во-первых, не всем, далеко не все, кому даже положено, подавали, потому что ты сразу нарываешься на проверки, а вы же понимаете, проверки — это сразу надо «дать на лапу» 500 баксов, на карман. Ну какой дурак будет подавать? Есть люди, которые подавали, однозначно, знаю таких, но опять-таки бухгалтер сказал: «Даже не думай!» Потому что сразу попадаешь на проверку, а найдут в любом случае что угодно. Там же журнал выходов, ну там все что хочешь. Нарваться можно на что угодно.

— Сколько еще планируете стоять?

— Столько, сколько нужно. Вот идут морозы. Через несколько дней будут морозы чуть ли не 20 градусов, пять дней будут страшные морозы, власти не ставят нам даже биотуалеты, которые мы оплатили. Нам не ставят пункты обогрева, люди без определенного места жительства получают эти обогревы. Мы предприниматели, мы люди самодостаточные, но нет. Можете посмотреть, вот палатка там, это даже не палатка, это мы зонты поставили и клеенкой на удочки натянули. Нам полиция несколько раз это сносила, потому что это похоже на палатку. Дождь, снег, ветер. У нас же там еда, мы же кушаем. Конечно, очень сложно, очень сложно. Это нечеловеческие условия. Самое главное, что власть сейчас делает, — они нас формируют. Вот они на самом деле настоящие дураки. Если бы они нас вообще не трогали и решили бы сразу же вопрос, мы бы разошлись по своим магазинам торговать и не парились бы. Сейчас они нас формируют как очень сильный класс в стране. Мы понимаем, что никто не хочет в нашей стране ничего делать. Они делают так, что мы созреваем и станем им достойными конкурентами. Мы станем их противниками. Пускай быстрее решат наш вопрос, пока мы не выросли во что-то серьезное.