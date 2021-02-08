Самая красивая женщина мира взбудоражила поклонников кадрами в бикини

Лос-Анджелес, 8 февраля. Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной мира, порадовала фанатов, опубликовав новое видео в бикини.

Кадры, на которых звезда подиумов предстала перед поклонниками в смелом купальнике, появились на ее странице в Instagram. Хадид опубликовала два коротких видео, на них она позирует возле дерева на фоне морского пейзажа в синем бикини, украшенном белыми ракушками. Также модель надела рубашку и распустила волосы.

«Я только что проснулась. Предупреждение: не оставляйте сонную девушку на солнце», — написала супермодель.

Подписчики самой красивой женщины мира пришли в восторг от кадров в купальнике. Взбудораженные пользователи соцсети буквально засыпали 24-летнюю Беллу Хадид комплиментами.

«Твоя энергия удивительна! Я чувствую даже отсюда»; «Тело мечты»; «Прямо сейчас я не могу дышать»; «Богиня!»; «Ты такая милая!» — написали восхищенные комментаторы.

Ранее Белла Хадид порадовала поклонников сексуальным фото в бассейне. Супермодель попозировала в белом бикини вместе со своей подругой Фанни Бурдетт-Данон.