Найден способ быстрого лечения пациентов с COVID-19

Вашингтон, 8 февраля. Эффективное средство, которое помогает оперативно справиться с COVID-19 пациентам при легком и умеренном течении заболевания, разработали американские ученые.

Эксперимент с новым препаратом показал, что пегинтерферон-лямбда создает противовирусную защиту и обеспечивает защиту респираторных патогенов, говорится в публикации журнала The Lancet Respiratory Medicine. В исследованиях средства от COVID-19 участвовали 60 человек.

Установлено, что у людей, которым вводили инъекцию с пегинтерфероном-лямбда, вирусная нагрузка существенно снижалась, поделились медики. С помощью препарата против COVID-19 больных удалось вылечить всего за три дня.

Люди, страдающие от сахарного диабета, могут быть допущены к вакцинации от COVID-19, если не имеют других противопоказаний. Об этом ранее заявила эндокринолог Наталья Мокрышева.