Психолог назвала правила общения взрослой женщины с токсичными родителями

Родителей мы не выбираем, и бывает так, что отношения с ними или не складываются, или общаться совсем невозможно. Для того чтобы понять, как правильно выстраивать отношения с токсичными родителями, психоаналитик и гипнотерапевт Лариса Занкевич дала ФАН несколько рекомендаций.

«Очень важно вовремя пройти сепарацию. В случае если вам уже больше 18 лет, и вы продолжаете жить со своими родителями, даже не столь важно, токсичные у вас или более-менее нормальные отношения, обязательно нужно жить от родителей отдельно. Необходимо становиться взрослой самостоятельной личностью, которая принимает решения, берет ответственность за свою жизнь и за свои поступки. Нужно научиться выстраивать свои личностные границы, общаясь с токсичными родителями. Но это сложно, особенно если вы уже позволили эти границы нарушать», — пояснила Лариса Занкевич.

По ее словам, иногда бывает, что родители живут в конфликте друг с другом, и тем или иным образом сливают негатив на вас.

«Если мать или отец говорят друг о друге плохо, то правильно выстроенные границы — это присоединиться к разговору, сказать: «Мама, я люблю тебя, но и папу я люблю тоже и хочу попросить тебя не говорить о нем плохо. Потому что я люблю вас обоих». То же самое, если родители повышают на вас голос или нецензурно бранятся. Нужно говорить: «Мама и папа, я вас уважаю, давайте договоримся разговаривать друг с другом спокойно и уважительно», — пояснила Лариса Занкевич.

Если договориться с токсичными родителями невозможно, нужно ограничивать общение: поздравлять их с праздниками и не переживать, что вам надо общаться. После взаимодействия с токсичными родителями нужно время, чтобы принять все, восстановиться. Нужно определить для себя периодичность такого общения. В любом случае поздравлять их с праздниками обязательно нужно, потому что они все равно остаются вашими родителями.

«Общение между родителями или та манера, с которой они привыкли общаться друг с другом — их выбор, который никак не относится к вам. Не стоит вмешиваться в их отношения. Это только их внутреннее состояние, внутренние травмы, которые привели их к тому, что они общаются таким образом, в любом случае на себя это не принимайте. Не нужно испытывать чувство вины за то, что вам некомфортно сейчас разговаривать с родителями», — добавила Лариса Занкевич.

Психолог отметила, что взрослой женщине необходимо понимать, что мама — не подружка, а папа — не друг. Подробностями вашей личной жизни с ними делится не нужно. Их проблемы вы решать тоже не обязаны.

«Нам дана энергия на продолжение нашего рода, на то, чтобы мы давали эту энергию своим детям, а уже от избытка помогали своим родителям. Родители помогают нам, а мы — своим детям. Если вы будете делать это в ущерб себе, своей семье, то это не сделает счастливой ни вас, ни ваших родителей. Еще бывает момент, когда дети становятся «родителями» для своих родителей, они могут брать на себя такую роль. Есть родители, которые начинают говорить: «Вот я умру», — или что-то подобное. Таким образом они манипулируют вами», — пояснила Лариса Занкевич.

Помогая родителям там, где они могут справится сами, мы делаем их только слабее, уверена психолог. Вы — их дочь, несмотря на то, что вы уже взрослая личность. Вы — не родители своим маме и папе. Вы — родители только своим детям.