Физлицам-иноагентам могут запретить участвовать в выборах в РФ

Москва, 8 февраля. Госдуме РФ и Совету Федерации предложили внести поправки в законодательство, которые запретят физлицам-иноагентам участвовать в выборах в России.

С таким предложением выступило бизнес-сообщество, обращение на имя председателя ГД Вячеслава Володина и спикера Совфеда Валентины Матвиенко поступило от президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова.

По замыслу бизнес-сообщества, физическим лицам — иноагентам и их близким родственникам нельзя будет принимать участие в выборах на любом уровне.

«Очевидно, что попытки «раскачать лодку», возросшие после «триумфального» возвращения Алексея Навального в Россию, не прекратятся вплоть до выборов в Госдуму 19 сентября 2021 года, и, вероятно, продолжатся после их завершения», — говорится в обращении Янсукова.

Как уточняет автор документа, актуальность предложения обусловлена высокой активностью прозападных общественных деятелей, которые получают финансирование из-за рубежа с целью осуществления насильственной смены власти.

Накануне главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов объяснил, что в основе неудавшейся протестной кампании в поддержку Алексея Навального лежат просчет и ошибочная интерпретация.