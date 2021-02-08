Билл Гейтс заявил о двух угрозах для человечества после пандемии

Вашингтон, 8 февраля. Две новые угрозы ожидают человечество после завершения пандемии коронавируса, предупредил основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс.

После пандемии человеку могут угрожать изменение климата и биотерроризм, рассказал Гейтс в интервью YouTube-каналу Veritasium. Он считает, что человечество не подготовлено к климатическим изменениям. Показатель смертности от этого фактора каждый год будет увеличиваться и станет больше, чем за время пандемии. Вторая угроза — это биотерроризм, считает филантроп.

«Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», — объяснил Гейтс.

До этого сообщалось, что Билл Гейтс прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом мультимиллиардер написал в своем аккаунте в Twitter. Гейтс поблагодарил всех специалистов, которые принимали участие в создании препарата от коронавируса. Однако бизнесмен не рассказал, вакциной какой компании он сделал прививку.