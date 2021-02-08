СК завел дело после смертельного схода снега с крыши на Алтае

Горно-Алтайск, 8 февраля. После схода снега с крыши зернохранилища, в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в селе Смазнево. Снег сошел с крыши здания и засыпал восемь человек, четверо из них скончались, еще один находится в больнице. Прокуратура начала проверку. Установлено, что ЧП произошло, когда рабочие проводили работы по очистке кровли от снега.

Следователи завели дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. На месте происшествия работают правоохранители, в ближайшее время будут проведены судебные экспертизы.

В Москве количество осадков с начала зимы составило 69% от годовой нормы. Первый снег пошел в столице 20 ноября, а за январь выпало 56 сантиметров осадков, сообщало РИАМО.