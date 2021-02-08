Депутата-коммуниста Бондаренко задержали в Саратовской области

Саратов, 8 февраля. Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко задержала полиция. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте Валерий Рашкин.

По словам парламентария, Бондаренко позвонил ему и сообщил о задержании, после этого у него якобы отобрали телефон.

Ранее Бондаренко не раз оказывался в центре скандалов во время заседания областной думы. Так, в декабре у него произошел конфликт с коллегой Иваном Дзюбаном. Во время спора о размере тарифов на капитальный ремонт Дзюбан намекнул на личную заинтересованность Бондаренко, а также упрекнул в том, что у него есть собственная управляющая компания.

Тот в ответ швырнул в своего оппонента ручкой. Дзюбан ответил тем же. Но в итоге заседание все равно было сорвано усилиями сторонников Бондаренко.