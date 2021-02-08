Минобороны РФ рассказало о разработке перспективных комплексов вооружений

Москва, 8 февраля. Россия приступила к разработке переносного ПЗРК «Метка» и модификации РСЗО «Торнадо-Г» на шасси тягача семейства ДТ.

Начальник управления планирования обеспечения Вооруженных сил основными видами вооружения, военной техникой и другими материальными средствами Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Дудкин рассказал, что отечественная оборонка также определила в качестве перспективного направления создание штурмового роботизированного комплекса «Штурм», артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» и ЗРК «Птицелов».

«Уже разработаны, приняты на вооружение или проходят государственные испытания гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Циркон», крылатые ракеты «Калибр», танки «Армата» и «Прорыв-3», БМП «Армата» и «Курганец-25», БТР «Бумеранг», боевые машины поддержки танков «Терминатор», РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С"», — заявил он.

По словам Дудкина, это далеко не полный список вооружений, которые уже поступили в ВС России или готовятся к испытаниям. Он также отметил, что в семейство шасси двухзвенных гусеничных тягачей ДТ входят транспортеры ДТ-10ПМ, ДТ-20ПМ и ДТ-30ПМ.

Ранее сообщалось, что отдельный батальон общевойсковой армии ЗВО в Курской области получил на вооружение новую ремонтно-эвакуационную машину для обслуживания ОТРК «Искандер».