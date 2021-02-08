Снежный шторм спровоцировал транспортный коллапс в Нидерландах

Амстердам, 8 февраля. Аномальный снегопад и ветер парализовали движение транспорта в Нидерландах. Шторм заблокировал движение поездов, изменения были внесены и в работу аэропортов.

Часть рейсов перенаправлены в Париж и Франкфурт. В столице страны не ходят трамваи и автобусы. Критическая ситуация сложилась также в Германии. Там местных жителей призвали воздержаться от поездок на личных машинах.

Работа общественного транспорта тоже приостановлена. Снежная буря обрушилась также на Бельгию и Великобританию. В Брюсселе знаменитый Атомиум фактически превратился в огромный сугроб.

Рекордные морозы ударили в Испании, сообщал ФАН. Холод захватил даже Барселону, Валенсию, Мурсию и Севилью. В двух провинциях страны столбик термометра упал ниже отметки в −20 градусов.