Психолог назвала 10 признаков кризиса у человека

Существует десять признаков, что у человека кризис. Как распознавать и как справиться с ним самостоятельно до обращения к специалисту, ФАН рассказала психолог Надежда Акимова.

«Первый признак — вы стали замечать, что то, как вы действовали раньше, теперь не работает и не приносит ожидаемых результатов. Второй — вы стали больше есть, чем обычно. Третий — вам кажется, что дни тянутся очень долго. Четвертый — вы стали очень чувствительны к критике. Пятый — в вашей жизни произошли резкие кардинальные изменения. Шестой — ваше ощущение физического состояния можно описать как 250% готовность к действиям, но непонятно, к каким. Седьмой — вы постоянно задумываетесь о смысле жизни, зачем все это вообще надо, какое наследие оставить и кому. Восьмой — вы стали чаще испытывать раздражение по поводу и без. Девятый — вселенная посылает вам знаки, что вы идете не в том направлении, и пора что-то кардинально менять. Десятый — люди из вашего ближайшего окружения говорят вам, что у вас кризис», — рассказала Надежда Акимова.

Если вы заметили у себя и наблюдаете один, несколько или все перечисленные признаки, можно сказать, что вы сейчас переживаете кризис, уверена психолог. Это не хорошо и не плохо. Все мы проживаем кризисы в определенном возрасте или связанные с событиями, происходящими и влияющими на нашу жизнь, или с ближайшим окружением. Кризис всего лишь означает, что пришло время принять решение, что-то поменять и, возможно, даже без вашей на то воли.

Психолог уверена, что перемены неизбежны. Это значит, что в вашей жизни настала пора переходного состояния, а в психике происходят процессы, связанные с необходимостью изменения модели поведения. Для того чтобы справиться с кризисными состояниями самостоятельно, воспользуйтесь одним или несколькими из этих советов. Или попробуйте все.

«Начните с заботы о теле. Движение способствует созданию новых положительных эмоций и состояний. Делайте ежедневные физические упражнения, прогулки. Посетите спа-процедуры, массаж, баню, рыбалку. Запишитесь на танцы, смотрите больше комедий. Некоторым помогает простая ежедневная молитва, вера в позитивное будущее. Попробуйте медитации как самостоятельные, так и в группе. Посещайте хотя бы раз в неделю занятия по йоге смеха — она полезна как для физического, так и для эмоционального здоровья. Сходите в театр, на концерт классической музыки, цветомузыку. Посетите контактный зоопарк. Попробуйте занятия по арт-терапии, лепке, вышиванию», — пояснила Надежда Акимова.

По словам психолога, если изменения связаны с профессиональной деятельностью или взаимоотношениями, устройте мозговой штурм. Займитесь поиском новой важной информации. Начните планировать свой день, если не делали этого раньше. Или наоборот — дайте себе паузу и перестаньте планировать что-либо. Практикуйте поиск позитивных сторон в сложившейся ситуации. Изучите и опробуйте новые способы поведения. Обратите внимание на свои эмоции. Научитесь их распознавать. Когда испытываете какую-либо эмоцию, назовите ее вслух или про себя. Прописывайте эмоции и свои состояния. Можете также попробовать нарисовать, протанцевать эмоции. Старайтесь проводить больше времени с близкими, друзьями. Можете поделиться с ними своими трудностями или проблемами.