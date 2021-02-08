Дочь Валерии понянчилась с племянницей и захотела стать матерью

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Москва, 8 февраля. Популярная российская певица Валерия — мама троих детей. От первого брака с продюсером Александром Шульгиным у певицы есть дочь и двое сыновей. Интересно, что именно самый младший из наследников певицы — 22-летний Арсений — сделал ее бабушкой. В первый день нового 2021 года свет увидела внучка певицы, которую назвали редким именем Селин, пишет Teleprogramma.pro.

Мать девочки — супруга Арсения Лиана. Арсений Шульгин, ставший отцом 1 января 2021 года, старается чаще проводить время с дочерью. Иногда он поручает дела супруге и сам остается с малышкой. Внучка Валерии радует не только своих родителей и звездную бабушку. Иногда к племяннице приходит ее тетя, 27-летняя дочь Валерии Анна Шульгина. Девушка пошла по стопам матери и стала певицей, взяв псевдоним Шена. Молодая тетя в племяннице души не чает и не скрывает своих чувств в соцсетях.

«Счастливая тетя Шена. Жизнь полна чудес и Селин тому подтверждение! Необъяснимая космическая любовь!» — подписала фотографии с малышкой тетя.

На снимках Шена нежно держит в объятиях крошечную племянницу, и очень заметно, что она искренне любит свою новоявленную родственницу. Анна Шульгина признается, что теперь и сама готова к материнству.

Селин очень быстро растет. Родители, видимо, боятся сглазить и не показывают личико дочери, но при этом часто делятся новостями о ней. По их постам видно, насколько сильно молодые родители любят свою дочь, а ее мама, отлучившись даже ненадолго, начинает сильно тосковать по наследнице.

Сам Арсений — успешный бизнесмен, он успевает и заниматься детьми, и работать. Не так давно у себя в Instagram он разместил милое видео, где работает удаленно и следит за дочерью и племянницей дома.