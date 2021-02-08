Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19

Москва, 8 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уже летом рост иммунитета к COVID-19 в мире позволит вернуться к нормальной жизни и жить «с открытым забралом».

«Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента напомнил, что для возвращения к обычной жизни, по расчетам специалистов, примерно у 60% жителей планеты должен появиться иммунитет к коронавирусу. По его словам, многие страны мира работают над этим в различных направлениях, набирая обороты. В частности, Песков отметил наращивание темпов вакцинации в России и США, а также успехи Израиля.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика надеется на скорую регистрацию российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств. Прага рассчитывает, что российский препарат в скором времени будет зарегистрирован в ЕС, а жители смогут безопасно использовать его.