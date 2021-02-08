Россиянам рассказали об опасности звонков с чужого телефона

Москва, 8 февраля. Просьба позвонить с чужого телефона может поставить человека в неудобное положение или доставить ему проблем.

Сегодня смартфон уже не просто гаджет, умеющий звонить, но и целое многофункциональное устройство с огромным количеством информации внутри. Простая просьба к чужому человеку позвонить может доставить ему неудобства. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Даже если просящий будет самым порядочным человеком, он совершенно случайно может увидеть какие-то фотографии на устройстве или, например, определенный контакт в записной книжке. А вот если этим воспользуется злоумышленник, проблем будет целая гора. Мошенник может поставить шпионскую программу на смартфон или просто украсть средства или личные данные.

Также это работает и в обратную сторону. Давать свой телефон незнакомцам очень опасно.

«Наверное, прошли времена, когда можно было бы говорить о том, что у телефона села батарея. Сейчас есть возможность бесплатно звонить с городских телефонов, можно подзарядить телефон в любом салоне связи – это не так дорого», – напомнил Кусков.

Зарядить телефон можно попросить, например, и в кафе. Способов сегодня существует великое множество. Главное, не ставить людей вокруг в неудобное положение.

ФАН сообщает также, что блокировка всех незнакомых номеров в целях борьбы со спамом является спорным решением. Из-за такой функции можно пропустить важный звонок. Почти все современные смартфоны дают возможность обезопасить себя от входящих с незнакомого номера.