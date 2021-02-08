Кардиолог Гаврилюк назвала смертельно опасные симптомы низкого давления

Москва, 8 февраля. Состояния тошноты, головокружения, сонливости и апатии могут быть следствием пониженного давления. Врач кардиолог Наталья Гаврилюк назвала случаи, в которых нужно вызывать скорую.

Опасным давлением для некоторых людей может быть 90 на 60 миллиметров ртутного столба. Существуют люди, для которых подобное давление является нормой. В такой ситуации кружка кофе ставит их на ноги, и вызывать бригаду врачей не стоит. Об этом пишет «Пятый канал».

Экстренно доставлять в больницу нужно человека, у которого резко упало давление, при этом до этого с ним такого не приключалось. Холодный пот, отдышка, боли в грудной клетке и завышенный пульс могут быть симптомами резкого падения давления. Звонить в скорую помощь также можно, если человек принял большую дозу понижающих давление лекарств.

Россиянам страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями назвали две причины, по которым нельзя делать прививку с вакциной от коронавируса. Первым противопоказанием является недавнее обострение болезни, например инфаркт или нарушение мозгового кровообращения, вакцинироваться в таком случае нельзя около четырех недель. Вторым противопоказанием является недавняя операция на сердце. В этом случае пациенту необходимо проконсультироваться у врача.