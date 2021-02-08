В понедельник, 8 февраля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Настоящее и будущее российской науки».

В понедельник, 8 февраля, ученые России отмечают свой профессиональный праздник — День российской науки. Кроме того, 2021 год в Российской Федерации объявлен Годом науки. В рамках нашего эфира мы обсудим в каком состоянии находится эта важная интеллектуальная отрасль в России.

Некоторые наши достижения очевидны и не специалистам: в России первые создали вакцину от коронавируса, наша страна лидер в ядерной энергетике, отечественное высокоточное оружие одно из лучших в мире. В тоже время мы часто слышим критику в адрес поддержки науки в России. Мало кто понимает, чем занимаются в Сколково и Роснано, много вопросов у обывателей к Роскосмосу, мы справедливо возмущаемся утечкой мозгов и с негодованием сравниваем зарплаты ведущих ученых и футболистов.

В рамках эфира мы обсудим российские достижения в науке, расскажем о проблемах, которые мешают работать ученым, затронем тему распространения лженауки и узнаем, как с ней бороться.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: ученые, медики, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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