Бузова рассказала о состоянии заболевшей бабушки

Москва, 8 февраля. Известная певица, блогер, телеведущая и участница шоу «Ледниковый период» Ольга Бузова поделилась с поклонниками семейными новостями, рассказав в Instagram о состоянии бабушки.

В воскресенье, 7 февраля, певица опубликовала фотографию с мамой Ириной, которая приехала из Литвы, где госпитализирована бабушка звезды — Алла Тимофеевна. По словам Бузовой, благодаря желанию дождаться правнуков родственница постепенно идет на поправку.

«Бесценное время с мамой. Вернулась от бабушки. Нашими молитвами, ее желанием жить, и желанием дождаться правнуков, она потихонечку идет на поправку. Мамуль, я тебя очень люблю», — написала Бузова под совместным фото с мамой.

Многомиллионная армия поклонников певицы с радостью восприняла новость. За 12 часов публикация собрала более 560 тысяч лайков и множество теплых комментариев.

«Ольга, так держать! Семья выше всего! Береги родных, вместе вам все по плечу!», «Пусть бабушка побыстрее выздоравливает», «Дай Бог здоровья бабушке», «Крепкого здоровья и сил бабушке. Все будет хорошо!» — писали фанаты.

Ранее блогер Карина Кросс высказалась по поводу разрыва рэпера Давида Манукяна, выступающего под псевдонимом Дава, с певицей и ведущей Ольгой Бузовой. Девушка считает, что Бузова и Манукян сами виноваты в излишнем внимании к их личной жизни. По мнению блогера, отношения с Бузовой поменяли сознание Манукяна, и он, наконец, понял, чем ее обидел. Карина Кросс не исключает, что рэпер может снова сойтись с исполнительницей хита «Мало половин».