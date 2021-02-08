Врачи рассказали о тяжелой одышке во время COVID-19

Москва, 8 февраля. Одышка во время COVID-19 появляется в 30% случаев. После инфицирования коронавирусом тяжелая форма может проявиться на шестой-восьмой день болезни.

В новой версии рекомендации от Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19 отмечается, что инкубационный период коронавируса в среднем составляет от пяти до семи суток. Новая методичка была опубликована в понедельник.

В рекомендациях минздрав перечислил основные симптомы коронавируса. Также было опубликовано процентное соотношение их появления у больных. Повышенная температура наблюдается у более 90% пациентов. Кашель может проявиться 80% заразившихся. Утомляемость — у 40%. Ощущение заложенности в грудной клетке наблюдалось у более чем 20%.

ФАН прежде сообщал, что люди, страдающие от сахарного диабета, могут быть допущены к вакцинации от COVID-19, если не имеют других противопоказаний. Решение о проведении вакцинации будет принимать врач после общего осмотра.