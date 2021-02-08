Чехия выразила надежду на скорую регистрацию «Спутника V» в Европе

Прага, 8 февраля. Чехия надеется, что российская вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш в Facebook.

Прага рассчитывает, что российский препарат в скором времени будет зарегистрирован в ЕС, а жители смогут безопасно использовать его. По словам премьера, чехи уже обращаются с идеей закупить «Спутник V».

Бабиш добавил, что имеющиеся данные о российской вакцине свидетельствуют о безопасности препарата, который показал хорошие результаты. Также, по словам премьера, остается неясным, будет ли чешский государственный институт по контролю лекарств сам заниматься регистрацией «Спутника V», если его производители не обратятся за общеевропейским сертификатом.

Россия стала первой в мире страной, которая зарегистрировала вакцину против COVID-19. Российский препарат уже закупил ряд стран. С некоторыми государствами продолжаются переговоры о поставках.