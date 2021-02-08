Почему мы охотно верим в заговоры? Колонка Сергея Малинковича

Автор должен честно признаться читателям — с детских советских лет он верит во все таинственное и загадочное: в инопланетян, выживших динозавров, снежного человека и вождей спрятанной Атлантиды, в магию Бермудского треугольника. Однако сегодня многие из нас верят в гораздо более мрачные теории заговоров. Давайте вместе поразмышляем, почему.

Реальность состоит в том, что миллионы людей на Земле верят в то, что нами управляют рептилоиды, что американцы не высаживались на Луне, что все президенты это на самом деле их двойники, что людей то и дело похищают космические пришельцы. Пандемия коронавируса, идущая последние полтора года, дала мощнейший стимул теории заговоров. Сегодня немалое число людей убеждено в том, что вирус был выпущен из некой лаборатории намеренно и что целью вездесущего мирового правительства является сокращение с помощью COVID-19 количества населения планеты. Сюда добавим страх и ненависть к вышкам cотовой связи 5G. Этим последним в некоторых странах объявлена настоящая война! Жители Европы сожгли уже более 140 таких вышек. Одну вышку вывели из строя и на территории РФ. Якобы излучатели, управляемые агентами Билла Гейтса, должны подавить волю людей и подготовить почву для массового чипирования. Эту захватывающую историю излагают не просто обычные обыватели в соцсетях, но и телеведущая Виктория Боня с ее шестимиллионной аудиторией, и уважаемый мэтр отечественного кинематографа Никита Михалков. Своей передачей про страшные вышки он так напугал людей, что пришлось снимать программу с эфира. Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посвятила вышкам 5G отдельную страницу на своем сайте. По мнению организации, все существующие исследования показывают, что нет ни одного подтвержденного негативного воздействия беспроводных технологий в диапазоне до 300 ГГц на здоровье человека.

Но отчего же все-таки люди с такой охотой верят в заговоры и в крупных городах Европы десятки тысяч выходят против ковид-ограничений, будучи уверенными, что им просто дурят головы?! Думаю, основная причина состоит в том, что многие миллионы людей в мире давно ощущают, что ими постоянно пытаются манипулировать. Не рептилоиды и не могущественные жители подземного мира, но те, кто вполне реальны и осязаемы и обладают реальной экономической и политической властью. Навязывание вкусов, стандартов, привычек, образа жизни — все это продолжается с 60-х годов ХХ века, когда НТР позволила многократно усилить скорость передачи информации и расширить доступ к ней. Общество потребления и формирование стандарта потребления — чем не манипуляция и не заговор торговых сетей и брендов? А разве навязывание ложно понятой толерантности и заведомого признания приоритета ЛГБТ во всех сферах не является такого рода манипуляцией? Любая дискриминация отвратительна, но введение в западном мире жестких стандартов гарантированного присутствия секс-меньшинств во всех структурах стало своего рода реальным заговором. То же самое можно сказать о практике настойчивого выявления везде и всюду сексуальных домогательств, о поисках козней против расовых и национальных меньшинств. Механизмы против выше перечисленных действительно негативных явлений имели бы право на жизнь, не превратись они в настоящую манию и тоталитарную политику.

Разве не является манипуляцией и действительным заговором целенаправленно проводимая политика по пересмотру итогов Второй мировой войны, когда живущие сегодня новые поколения европейцев имеют под воздействием многолетней пропаганды совсем иное представление о событиях 1939-1945 годов, чем их предшественники?

Люди охотно верят в манипуляции правительств ситуацией с коронавирусом, поскольку прекрасно видят, что сами национальные правительства мало что значат на фоне наднациональных институтов — например, Еврокомиссии, МВФ и других мировых финансовых институтов, различных ТНК. От повального недоверия государственным институтам сегодня не свободна ни одна страна, в том числе и Россия. Элементы недоверия к вакцинации, подозрения об «истинной цели применения вакцин» при всем безумии подобной мании есть отражение войны вакцин, которую начал Запад, ранее совершенно дико выглядела драка за защитные маски между странами Евросоюза, пахнуло шокирующим Средневековьем. Отсутствие солидарности перед лицом всемирных вызовов и стремление элит к наживе — самая лучшая почва для взаимных подозрений, теорий заговоров и т. д. Но разве в памяти тех, кто боится рептилоидов и смертоносного луча пришельцев, не всплывают вполне реальные картины прошлого — убийства Джона Кеннеди, Улофа Пальме, Мартина Лютера Кинга, Роберта Кеннеди; кто поверит в официальные версии этих преступлений? А разве нет вопросов к обстоятельствам смерти, скажем, Александра Лебедя, генерала Рохлина, к истинным причинам убийств Листьева, Старовойтовой, депутата Мартемьянова?

А история Доминика Стросс-Кана? 3 апреля 2011 года на ежегодном заседании МВФ и Всемирного банка глава фонда француз Доминик Стросс-Кан выступил с полуторачасовой речью, которая многим сильным мира сего не понравилась. В ней он заявил, что «Вашингтонский консенсус с его упрощенными экономическими представлениями и рецептами рухнул во время кризиса мировой экономики и остался позади». Стросс-Кан заявил, что именно выполнение правил Вашингтонского консенсуса, среди которых стремление к безответственным бюджетным расходам и, как следствие, высокого бюджетного дефицита, низкому экономическому росту, государственному участию в экономике, контролю со стороны правительств за финансовыми рынками, печатным станкам Центральных банков и высоким налогам привели к мировому финансово-экономическому кризису». Странное заявление для социалиста, но тем не менее. Вскоре после своего выступления 14 мая 2011 года Стросс-Кан был снят с рейса и арестован в Нью-Йорке по обвинению в сексуальных домогательствах к служащей отеля 32-летней уроженке Гвинеи, но затем был выпущен под залог в 1 миллион долларов и переведен под домашний арест, причем в попытке выпуска под залог до его отставки было отказано. 2 июля 2011 года Нью-Йоркский суд освободил Стросс-Кана из-под домашнего ареста в связи с тем, что стало ясно — горничная отеля «Софитель» лгала следователям. Как только отпала чернокожая горничная, об изнасиловании ее девять лет назад (!) темпераментным французом сообщила уже местная белая писательница. Версию о том, что таким образом был устранен потенциальный кандидат в президенты Франции, разделяют 57 % опрошенных французов. Стросс-Кан должен был баллотироваться от Соцпартии и, по данным опросов, обыгрывал Саркози в первом же туре. Так в очень демократичной стране Европы конкурентные выборы скорректировались без всяких избирателей, а Стросс-Кан до сих пор ходит и всем жалуется на судьбу.

А разоблачения Сноудена, которые потрясли всех, кто по наивности не знал об очевидности тайн, которые раскрыл молодой американец? А прослушка в кабинете Меркель — привет от верных, так сказать, друзей? Ну, а если говорить о нашей стране — почему закрыты в архивах многие дела о событиях Великой Отечественной войны? Секретность порой необходима, но прошло уже слишком много лет, а эта закрытость является благодатной почвой и для спекуляций и небылиц, и для конструирования теории заговоров. Теории заговоров популярны потому, что непрозрачность, манипуляции и лицемерие в коридорах власти и финансовых институтах многих стран очевидны для масс.