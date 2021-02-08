Шеф-повар из Великобритании раскрыл секрет идеального пюре

Лондон, 8 февраля. Шеф-повар из Великобритании Маркус Уоринг рассказал о главных ошибках, которые допускают при приготовлении картофельного пюре, сообщает Birmingham Live.

В качестве первой ошибки Уоринг назвал нарезание картофеля неодинаковыми по размеру дольками. Шеф-повар отметил, что в таком случае можно переварить более мелкие кусочки, что сделает блюдо безвкусным и водянистым.

Другая распространенная ошибка заключается в варке на слишком сильном огне, подчеркнул специалист. По словам Уоринга, нарезанный дольками картофель следует варить на небольшом огне в подсоленной воде. Иначе он будет переварен снаружи и не готов изнутри. Это негативно скажется на консистенции блюда, предупредил шеф-повар.

После окончания варки необходимо слить воду из кастрюли и дать картофелю «отдохнуть» примерно пяти минут. Уоринг уточнил, что в еще горячее пюре можно по вкусу добавить сливочное сыр, масло или зелень.

Ранее Британский шеф-повар французского происхождения Рэймон Блан рассказал, как приготовить идеальный картофель по-деревенски. По словам Блана, прежде всего необходимо правильно выбрать картофель. Повар считает, что лучше всего для данного блюда подойдет сорт Марис Пайпер, но также можно взять и другие, например, Кинг Эдвард или Линкольншир.