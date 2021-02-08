Ученые нашли в тунце способные бороться с COVID-19 вещества

Пекин, 8 февраля. Один из пептидов в мышечных волокнах тунца способен бороться с коронавирусом. Открытие позволит ученым создать пищевую добавку для скорого выздоровления после COVID-19.

Ученые из Бохайского университета в Китае изучили 142 пептида, которые содержатся в мышечных волокнах тунца. Выяснилось, что один из них способен оказывать разрушительное действие на коронавирус, при этом вещество имеет низкую токсичность.

«Кроме того, ранее было обнаружено, что пептиды тунца обладают широким спектром биологической активности, в том числе ингибируют ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), представляющий собой входные ворота для коронавируса», — сообщил специалист.

Ингибиторы АПФ могут иметь потенциал для профилактики и лечения острого повреждения легких у пациентов, перенесших COVID-19. Поэтому пептиды из тунца можно будет задействовать в создании пищевых добавок для больных, чтобы они ускорили выздоровление, передают «Известия».

Ученые также предостерегли от перехода на «тунцовую диету» для профилактики и лечения COVID-19. По их словам, в рыбе слишком мало необходимых пептидов. В нужном количестве они могут содержаться только в лекарстве или пищевой добавке.

Американские ученые ранее назвали четыре продукта, которые могут блокировать распространение коронавируса в организме благодаря содержащимся в них веществам.