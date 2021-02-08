Вильфанд предупредил об аномальном потеплении в азиатской части России

Москва, 8 февраля. Аномально теплая неделя ожидает большую часть азиатской территории России, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень теплая по-зимнему погода на азиатской части России восточнее Оби. Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия, Чукотка, Хабаровский край — везде температура выше нормы, в некоторый районах градусов на 4-5, а некоторых на 8-12 градусов», — цитирует синоптика РИА Новости.

Температура воздуха выше нормы на 15-18 градусов ожидается во вторник в Якутии. Максимальные температуры 30-35 градусов ниже нуля — это очень тепло уточнил Вильфанд.

По его словам, такие температуры связаны с отсутствием антициклональных процессов на азиатской части России. На северо-восток страны с Охотского и более южных морей поступают очень теплые массы воздуха, заключил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали резкое похолодание в России. Сильные морозы придут в центр европейской части страны, Северо-западный федеральный округ, Черноземье и юг.