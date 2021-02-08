Минздрав РФ одобрил пять препаратов для лечения COVID-19

Москва, 8 февраля. Врачи в РФ могут использовать пять препаратов для лечения COVID-19. В их число вошли фавипиравир, умифеновир, ремдесивир, интерферон-альфа и гидроксихлорохин.

Названия препаратов содержатся в новой версии методических рекомендаций российского минздрава. В опубликованном в понедельник, 8 февраля, документе отмечено, что фавипиравир разрешено применять как в стационаре, так и во время лечения на дому.

Лекарство от COVID-19 «Фавипиравир» было разработано в России прошлой осенью. Объем его производства уже достиг миллиона упаковок в месяц.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее заявил, что российское здравоохранение обеспечено лекарствами от коронавируса в достаточном количестве. Примерно 90% необходимых медикаментов, по его словам, производится в России.