Действия Байдена сравнили с увеличившей инфляцию политикой Картера в США

Вашингтон, 7 февраля. Действия избранного президента США Джо Байдена сравнили с политикой бывшего главы Белого дома Джимми Картера, при котором инфляция в стране выросла в два раза. Об этом сообщает Gateway Pundit.

Джимми Картер вступил в должность президента США 20 января 1977 года. На тот момент инфляция в стране составляла 5,7%. Когда он покинул Белый дом 20 января 1981 года, инфляция ускорилась более чем вдвое — до 13,5%.

При этом «сердцем и душой» политики Картера были стимулирующая денежно-кредитная политика и огромные государственные расходы. По мнению автора заметки, по тому же пути идет действующий президент США. В 2020 году уровень инфляции составил менее 1%, но политика Байдена может значительно увеличить ее.

При Картере значительно выросла стоимость бензина. Это же произошло при Байдене, подчеркивает эксперт. Автор материала считает, что это поможет не США, а России и странам Ближнего Востока.

Эксперт напомнил, что Байден настаивает на установлении уровня минимальной заработной платы в 15 долларов в час. Это повлечет значительное увеличение расходов, считает автор. Кроме того, к росту цен приведет усиление регулирования и повышение налогов, заключает специалист.

Ранее издание Fox Business сообщило, что Байден взял курс на уменьшение потребления карбона (нефть, уголь газ). «Зеленая» кампания главы демократа приведет лишь к увеличению цен на электроэнергию, уверены эксперты.