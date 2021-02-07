Мясников привел слова главного инфекциониста США о российской вакцине

Москва, 7 февраля. Главный инфекционист США оценил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Его слова привел врач, телеведущий Александр Мясников.

Речь идет о реакции доктора Энтони Фаучи, который, по словам Мясникова, является «непререкаемым авторитетом» для всех медиков. Американский инфекционист признал, что ситуация с вакцинами в мире является «гонкой», где победу стоит желать каждому, будь то Россия или Китай, говорится в Telegram-канале Мясникова.

«Это пусть к всеобщей защите всего человечества!» — заявил Фаучи.

Эффективность вакцины «Спутник V» ранее была признана зарубежными специалистами, о чем сообщалось в научном журнале The Lancet.

Мясников ранее назвал болезнь Паркинсона заболеванием «интеллектуальных людей». По его словам, чем выше уровень образования, тем чаще возникает этот недуг. В качестве профилактики Мясников порекомендовал пить кофе. Физические нагрузки тоже способны снизить риск развития неизлечимого заболевания.