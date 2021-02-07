Сейчас наша жизнь неразрывно связана с компьютером. Кто-то учится, другие работают, третьи используют компьютеры для развлечения. Причем каждый человек хочет получить от этого устройства не только хорошую производительность, но и качественное изображение. И тут уже все зависит от монитора. Мы не будем вдаваться в подробности, и рассказывать об устройствах, которые рассчитаны исключительно на узкий профиль, к примеру, гейминг или же дизайн. Мы предлагаем обычным пользователям разобраться, как выбрать хороший и при этом недорогой монитор, какими характеристиками он должен обладать, а также на что стоит обратить внимание при покупке монитора в 2021 году.

Основные правила

Вопреки распространенному мнению хороший монитор не всегда стоит баснословных денег. Зачастую даже бюджетные варианты ничем не уступают своим дорогим «собратьям». Здесь только важно учитывать, для каких целей приобретается монитор. Это может быть работа в офисе, либо компьютерные игры или же работа с изображениями. Для каждого вида деятельности можно найти свой идеальный вариант.

Но на что еще важно обратить внимание при покупке? Конечно же на размер монитора. Так, в большую комнату вы вряд ли будете покупать совсем маленький телевизор, ведь с расстояния вы не сможете рассмотреть изображение. Такого же принципа стоит придерживаться и при выборе монитора для компьютера. Так что начнем, пожалуй, с диагонали.

Диагональ

Размер монитора всегда измеряется по диагонали в дюймах. Большинство современных вариантов имеют диагональ 17-35 дюймов. Один дюйм равен 2,54 сантиметра. Многие думают, что большой монитор делает работу с компьютером очень комфортной. Да, если вы работаете с графическим редактором или занимаетесь разработкой игр. А вот для офиса огромный экран точно не подойдет. От него будут сильно уставать глаза, да и большая часть времени будет уходить на поиски курсора. Так что для офиса вполне подойдет вариант 20-24 дюймов. Его можно назвать оптимальным по нескольким причинам:

небольшое пространство отлично помогает сосредоточиться, ведь экран абсолютно весь попадает в обзор зрения;

цена таких мониторов весьма демократичная. Поэтому оптовый заказ таких устройств не сильно ударит по карману.

Однако, если вы покупаете мониторы в офис, где есть дизайнеры, то на них рекомендуем не экономить. Все-таки пощадите глаза и труд этого человека.

Для домашнего использования можно приобрести экран побольше — 24-27 дюймов. На самом деле выбор размеров очень большой, но все же лучше остановиться именно в этом диапазоне. Если вы иногда играете в игры, смотрите фильмы, то выбирайте монитор с диагональю в 27 дюймов. А для офисных юзеров и простого просмотра страниц в Сети вполне подойдет и вариант в 24 дюйма.

Блогеры, дизайнеры, фотографы и видеоредакторы попадают в другую категорию, которой требуются мониторы с диагональю 28-30 дюймов. Они позволяют открывать несколько окон и работать с ними одновременно, не перекрывая одно рабочее окно другим. Также у таких мониторов есть еще масса преимуществ, о которых мы расскажем чуть позже.

И конечно мониторы для геймеров. Тут уже лучше подбирать варианты от 27 дюймов. Только в этом случае нужно учитывать несколько аспектов:

Наличие места на рабочем столе для большого монитора;

Мощная видеокарта на компьютере.

Согласитесь, для слабого ПК, который не «вытянет» вашу игру, нет смысла покупать «навороченный» монитор. Или же наоборот: владельцам очень мощного компьютера не получится насладиться всеми прелестями новых видеоигр, если монитор не будет передавать всю атмосферу и необычные цвета. Кстати, в случае подбора монитора для гейминга лучше не экономить.

Далее мы предлагаем обсудить разрешение экрана и плотность пикселей и что это вообще за страшные понятия. Если вы хотите сохранить зрение и не чувствовать постоянно усталости в глазах, то советуем не покупать дисплей с низким разрешением. Здесь не работает даже тот довод, что монитор будет использоваться очень редко для самых простых задач.

Картинки в этих устройствах не обладают высоким качеством, поэтому глаза будут сильно напрягаться, а зрение постепенно падать. Поэтому чтобы получить на выходе хорошее изображение, с высокой детализацией и качественной прорисовкой, обратите внимание на отметку Full HD.

Для офисной работы подойдет разрешение 1280х1024. Многие скажут, что этот вариант уже ушел в прошлое, однако он до сих пор пользуется большим спросом, поскольку такие мониторы прекрасно подходят для работы с различными таблицами и текстом. Зрение от такого экрана точно не будет сильно напрягаться, но все-таки покупать подобный вариант мы не рекомендуем.

Одним из самых лучших вариантов, который отлично подойдет для домашнего использования можно назвать формат 1920х1080. С ним можно посмотреть фильмы, поработать в графических редакторах, или же поиграть в видеоигры. Еще одним достоинством таких мониторов можно назвать их невысокую цену, которая отлично соотносится с качеством.

Людям, которые профессионально увлекаются графикой, строят 3D-модели или же занимаются проектированием, стандартного разрешения может не хватить. Поэтому лучше отдать предпочтение формату 2560х1440. И здесь существуют свои нюансы: если вы захотите установить себе видеоигру, то видеокарте придется установить это разрешение как нативное. Если на ней будет выставлено очень низкое разрешение, то картинка станет нечеткой, а сама игра будет постоянно застревать.

Если бюджет позволяет, то можно выбрать монитор с разрешением 4К или 8K. Конечно это удовольствие не из дешевых, однако картинка получится очень реалистичной, и она позволит полностью погрузиться в атмосферу — отличный вариант для геймеров. Но не стоит забывать, что для такого монитора требуется очень мощная видеокарта. И как мы говорили раньше без нее нет смысла покупать такой дорогой монитор.

Матрица монитора

Это один из тех параметров, которым лучше не пренебрегать. В наше время существует несколько технология изготовления матриц. Предлагаем познакомиться с ними поближе:

TN (TN+Film) — хорошие, быстрые и не очень дорогие. Обычно их устанавливают в дешевых мониторах, в которых качество изображения и цвета передача далеки от идеала. Среди прочих недостатков можно выделить маленький угол обзора и появление «битых» пикселей спустя некоторое время использования. Однако их можно использовать для игр и просмотра фильмов, поскольку изображение будет очень контрастным и четким. Также эти устройства можно использовать для работы в офисе или просто для серфа в Интернете;

IPS — не дорогой, но и не самый дешевый вариант. Картинка у таких матриц насыщенная и яркая, если на монитор попадает свет то она не засвечивается, а черный цвет сохраняет свою насыщенность даже в том случае, если угол обзора меняется. Однако здесь есть один существенный минус – отклик. Он довольно медленный, поэтому для игр не подходит;

VA (PVA, MVA) — если сравнивать с двумя предыдущими типами матриц, то у этого вида будет несколько преимуществ. Например, это угол обзора, передачи цвета или время отклика. Однако здесь есть свои нюансы: VA не справляется с качественной передачей полутонов и немного искажает цветовой баланс.

Время отклика

Хотя эта функция и не основная, но все-такие даже здесь хорошие показатели станут приятным дополнением, которые облегчат работу и сделают ее более приятной. Что же зависит от этого параметра?

Мы выяснили, что эта «фича» регулирует скорость воспроизведения изображения. Чем меньше будет отклик, тем быстрее и плавнее появится картинка. Если показатели будут слишком высокими, то изображение может сильно исказиться. Кстати о показателях: измеряются они в миллисекундах (мс). За стандарт принято считать 3-5 мс, однако динамичные видео игры требуют показателя в 2 мс. Четкость картинки не пострадает, а происходящее на экране будет отображаться весьма быстро и качественно.

Яркость и подсветка экрана

Яркостью монитора другими словами можно назвать количество света, который исходит непосредственно от белого дисплея. Измеряется этот параметр в канделах на квадратный метр (кд/м2.) В наше время показатели всех устройств варьируются от 200 до 700 кд/м2. Чем выше будет это характеристика — тем лучше и качественнее будет изображение во время попадания солнечных лучей.

При подборе показателя яркости нужно ориентироваться на то, в каком помещении будет находиться компьютер. Допустим, что монитор будет стоять рядом с окном, или же находиться напротив него. В таком случае показатели должны быть высокими. Ну, а если предполагается, что монитор будет располагаться в темной комнате, показатели могут быть немного пониже.

Подсветка

Как оказалось от подсветки зависит очень многое. На данный момент существует два вида подсветки:

люминесцентная

светодиодная (LED)

Сейчас в магазинах почти 80% мониторов имеют LED подсветку. Дело в том, что она наиболее равномерная и долговечная. Поэтому выбор уже очевиден. В любом случае, при покупке монитора мы советуем оценить его не только в светлом помещении, но и в темном. Такой метод поможет выявить наличие яркостных переходов и неприятных пятен на экране.

Контрастность

Этот параметр демонстрирует соотношение самых светлых и самых темных точек дисплея. Чем выше показатели контрастности, тем больше черный цвет будет действительно походить на глубокий черный, а не на серый или темно-серый. Тоже самое относится к белому цвету и другим полутонам.

Нормой контрастности принято считать показатель 1:600, для того чтобы цвета лучше передавались лучше выбрать монитор с показателями от 1:1000. Тем, кто работает с графическими редакторами или в видео программах, лучше отдать предпочтение параметру 1:5000. В этом случае, конечно, цветопередача будет на высоте.

Хотим вас предупредить, что иногда производители пытаются запутать покупателя, указывая неимоверное значение на коробках мониторов. Так, они пытаются искусственно повысить цену устройства и продать его под видом мощного и хорошего монитора. Например, вы столкнуться со показателем 1:20 000 000. Не стоит на это вестись, поскольку такие показатели ничего общего с картинкой не имеют. А так как вы теперь знаете об этой хитрости, можете ею блеснуть и перед консультантом магазина.

Вторичные характеристики

До этого мы разобрали одни из самых важных характеристик, однако существуют и вторичные, на которые тоже стоит обратить внимание. Разберем их поподробнее.

Наверняка каждый из вас задавался вопросом, почему некоторые дисплеи глянцевые, а другие матовые. Как оказалось, у каждого из этих видов есть свои особенности и преимущества.

Так, глянцевое покрытие обеспечивает яркую и сочную картинку, но вот при попадании солнечного света на монитор изображение сильно портится. Поэтому в офисных помещениях такие мониторы используют очень редко. Матовое покрытие, наоборот, не обладает самой яркой картинкой, однако солнечные лучи такому монитору совершенно не мешают. Изображение остается комфортным и не искажается даже при ярком свете. Поэтому для выбора идеального покрытия монитора лучше сразу определиться где у вас будет стоять устройство. Из этого и нужно исходить.

Немаловажной особенностью являются разъемы. Чем их больше, тем удобнее будет работа.

VGA (D-SUB) — уже устаревший порт, который не подходит к новым видеокартам. Однако если у вас дома есть доисторический компьютер, с которого нужно перенести все данные, то к этому разъему его без проблем можно будет подключить.

DVI (DVI-I, DVI-D) — этот порт есть практически во всех современных мониторах. Он быстро и качественно передает сигнал, позволяя добиться максимального разрешения.

HDMI — пропускная способность этого порта по сравнению с предыдущим гораздо больше. Этот разъем поддерживает все разрешении вплоть до 4K. Его особенностью является то, что он может передавать не только видео, но и аудио сигналы, поэтому монитор можно будет подключить к любому мультимедийном устройству.

DisplayPort — один из самых современных эффективных вариантов на данный момент. Как и предыдущий вариант он передает и аудио и видео сигналы, только его пропускная способность куда выше. Однако стоит учитывать, что такой разъем подходит только к современный видеокарте в компьютере.

Дополнительные возможности монитора

Подбираю себе идеальный монитор не стоит забывать про дополнительные функции которые помогут вам не только облегчить работу но и сделают по-настоящему комфортной и увлекательной. Среди них следующие интересные функции:

Регулировка высоты экрана;

Изменение наклона устройства;

Возможность разворота дисплея — весьма полезное дополнение, которое подходит людям, работающим с текстом. Монитор поворачивается на 90° градусов, благодаря чему человек может полностью увидеть документ и понять как он будет выглядеть на листе;

Автоматическая регулировка яркости — специальный датчик, встроенный в монитор позволяет оценить освещенность помещения и самостоятельно регулирует яркость монитора. С ним вам не понадобится постоянно щелкать кнопками и регулировать подсветку;

3D режим — позволяет полностью погрузиться в игру, фильм, или же облегчает работу с графическими редакторами;

Встроенные динамики — благодаря такому устройству вы освободите место на столе вам вовсе не придётся покупать дополнительные колонки. Конечно это не супер современные колонки, обеспечивающие громко и качественное звучание. Однако для игры или просмотра фильмов они вполне сгодятся. В конечном итоге можно подключить и наушники.

Рейтинг мониторов для компьютеров

Мы изучили все характеристики которыми должен обладать хороший монитор. А теперь предлагаем вам несколько моделей, которые удовлетворяет вас не только своим качеством но и ценой.

Монитор Viewsonic VA2432-H 23.8

IPS-матрица, несколько разъемов для обеспечения удобства работы и хороший угол обзора. Этот монитор отлично подойдет как для просмотра фильмов, так и для мощных игр, в которых быстро сменяются действия. Покупатели отмечают что этот монитор очень легкий и тонкий по сравнению с его другими «собратьями». Некоторые также отмечают, что монитор совершенно не мерцает, выдает хорошую качественную и сочную картинку, прост в использовании и обладает массой дополнительных настроек, которые позволяют подстроить устройство именно под себя. Отличное соотношение цены и качества.

Монитор Samsung C24F390FHI 23.5

Высокая контрастность, большое разрешение, ультрачеткая картинка и даже изогнутый экран – этот монитор позволяет полностью погрузиться в атмосферу игры или фильма. Нельзя не отметить и хороший угол обзора. Кроме того в его подсветку встроена специальная функция, которая блокирует мерцание. Работа с таким устройством станет настоящим удовольствием. По словам покупателей, у монитора есть масса полезных функций. Например, встроенный режим отдыха и сна позволяет снизить нагрузку на зрение, а матовая поверхность препятствует образованию световых пятен и неприятных бликов. Многие также отметили, что монитор можно закрепить на стену, а это, по их словам, в наше время очень редкая возможность. Так что это устройство оправдало все ожидания покупателей и оставило их довольными.

Монитор HP EliteDisplay E233 (2PD30AA) 23

Современная матрица, хорошая контрастность, высокое разрешение и наличие всех необходимых разъемов делает этот вариант не менее привлекательным. Если вы хотите, чтобы ваше рабочее место было современным и выглядело стильно, то стоит обратить внимание именно на этот монитор. Тонкие рамки экрана, выполненные в цвете металлик, придают устройству слегка футуристический вид и отлично сочетаются с глянцевым черным экраном. Кстати, стоит отметить, что у этого монитора настенные крепления, поэтому его подставка не будет занимать много места на столе. Покупатели все как один пишут о том, что они не выявили недостатков у этого устройства и полностью довольны его работой. Заядлые геймеры также пишут о том, что очень четкая картинка и большой экран позволяют полностью погрузиться в атмосферу игры.

Монитор Acer Nitro VG240Ybmipx 23.8

Более дорогой вариант с моментальным откликом, высоким разрешением, современной матрицей и качественным дисплеем. Этот монитор можно действительно назвать игровым. Однако этот параметр позволяет также смотреть фильмы, работать с текстовыми документами и графическими редакторами. Покупатели также обратили внимание, что у монитора имеется хорошая и прочная подставка, приличные колонки и отличная комплектация, в которую входят VGA, HDMI, сетевой кабель и аудио-кабель.

Монитор Lenovo ThinkVision T27Q-20 27

Последний, и пожалуй, самый дорогой вариант из всех представленных. У этого монитора огромное разрешение, отличная матрица, высокая контрастность и быстрый отклик. Такой вариант порадует и дизайнеров, и геймеров, и даже обычных пользователей. Антибликовое покрытие позволяет работать за монитором даже в сильно освещенных помещениях, а отображение всевозможных цветов и полутонов позволяет добиться эффекта сочной и четкой картинки. Монитор также имеет несколько портов для подключения различных устройств, что делает работу более удобной. Согласно отзывам покупателей, монитор точно стоит своих денег, однако стоит обратить внимание на то, что он довольно тяжелый и громоздкий, поэтому места на столе для него должно быть много.

Если следовать этой нехитрой инструкции, то вы сможете выбрать монитор, который подходит именно вам. А в том случае, если у вас появились сомнения, то всегда можно посмотреть отзывы покупателей в Сети и принять окончательное решение.