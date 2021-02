Армия ЦАР освободила город Боссемптеле от боевиков CPC

Банги, 7 февраля. Канцелярия премьер-министра ЦАР сообщает, что силы национальной армии (FACA) освободили от боевиков город Босемптеле на северо-западе страны.

Правительственные войска при поддержке миротворцев ООН и консультативной помощи российских инструкторов продолжают спецоперацию по зачистке территорий Центральноафриканской Республики от радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

???? Après Yaloké, la ville de Bossemptélé a été libérée ce dimanche par nos Forces Armées et les alliés. Bravo aux Forces de Défense et de Sécurité et à nos alliés ! ???????????????????????? pic.twitter.com/XDK9T0XwUO