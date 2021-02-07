Армия ЦАР освободила город Боссемптеле от боевиков CPC

Банги, 7 февраля. Канцелярия премьер-министра ЦАР сообщает, что силы национальной армии (FACA) освободили от боевиков город Босемптеле на северо-западе страны.

Правительственные войска при поддержке миротворцев ООН и консультативной помощи российских инструкторов продолжают спецоперацию по зачистке территорий Центральноафриканской Республики от радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

???? Après Yaloké, la ville de Bossemptélé a été libérée ce dimanche par nos Forces Armées et les alliés. Bravo aux Forces de Défense et de Sécurité et à nos alliés ! ???????????????????????? pic.twitter.com/XDK9T0XwUO — Primature RCA Officiel (@PrimatureO) February 7, 2021

Основной упор делается на освобождение населенных пунктов на трассе Банги – Белоко, по которой идет грузовое сообщение столицы ЦАР с Камеруном.

Пятого февраля под контроль FACA перешел город Ялоке, а спустя два дня боевики были вынуждены покинуть Босемптеле, расположенный на самой границе префектур Омбелла-М'Поко и Нана-Мамбере. Граждане ЦАР приветствуют усилия армии и собирают пожертвования в ее поддержку.

Также центральноафриканцы провели ряд демонстраций против диалога с боевиками, на котором настаивает оппозиция. Президент страны Фостен-Арканж Туадера солидарен с жителями республики и не намерен договариваться с вооруженными бандитами, среди которых присутствуют как наемники из соседних Чада, Камеруна и Судана, так и террористы из недобитых филиалов ИГ1, «Аль-Каиды»1 и «Боко Харам»1 (организации запрещены в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.