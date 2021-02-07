Дана Борисова заявила, что не считает себя «Новым Дзюбой» после слива горячего видео

Так называемые «сливы» звезд давно стали одним из трендов эпохи глобальной информатизации. Интимные фото и видео очень многих кумиров оказались в «паблике» либо по злому умыслу, либо по глупости самих «селебрити», которые зачем-то посылают их своим неблагонадежным товарищам. Такое случается с завидной регулярностью: не успел отгреметь скандал с мастурбацией футболиста Артема Дзюбы, как у «желтых» СМИ появился новый повод для радости — телеведущая Дана Борисова предстала перед широкой публикой во всей красе, сумев даже затмить своего славного предшественника. В интервью ФАН она рассказала шокирующие подробности и раскрыла причины своего распутного поведения.

«Мне прислали ссылочку на это видео, и должна сказать, что девушка, которая на нем изображена, действительно очень похожа на меня, — заметила Борисова. — В общем-то, скорее всего, это на самом деле я, но должна подчеркнуть, что запись была сделана очень давно, 7-8 лет назад, еще в то время, когда я активно употребляла наркотики».

Девушка отметила, что на видео отлично видно, что на нем «совершенно другая Дана».

«Там и прическа, которую я уже сто лет не ношу, и интерьеры другие, — заявила собеседница ФАН. — Так что не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в Сети: о своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение (запись эротических видео) оказалось следствием опасных экспериментов с ними».

Телеведущая обвинила в «сливе» записи актрису Анну Калашникову, с которой у нее давний конфликт. Борисова считает, что та злится на нее, поскольку она предала огласке историю своей наркозависимости, в которую оказались тесно вплетены имена как самой Калашниковой, так и их общего продюсера, погибшего от передозировки шесть лет назад.

«И вот вышло интервью с ней в четверг у Алены Блин, где Аня заявила дословно, что Борисова, мол, присылала ей сиськи-письки, — поделилась впечатлениями собеседница ФАН. — Ну и я тоже ей в ответ многого наговорила и компромат на нее выложила, о чем совершенно не жалею — выплеснули негатив друг на друга, ну и бог с ним».

Борисова спокойно и по-философски относится к обрушившейся на нее срамной славе: 26 апреля она будет отмечать 4 года трезвости «без единого срыва по алкоголю и наркотикам» — с тех пор девушка давно успела раскаяться в своем распутстве и начать жить новой жизнью.

«Это мое прошлое, я его приняла, я его люблю, и без него я не была бы тем человеком, которым являюсь сейчас, — заявила телеведущая. — И я желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам».

Собеседница ФАН отметила, что не согласна с позицией многих СМИ, сравнивающих ее горячие видео с аналогичными у капитана российской сборной по футболу.