Столичные власти ЦАР улучшают доступ населения Банги к питьевой воде

Банги, 7 февраля. Мэр столицы ЦАР Эмиль Раймонд Накомбо запустил новый проект по улучшению доступа населения к питьевой воде, который наладит справедливое распределение ресурсов между различными районами города.

Несмотря на то, что Банги стоит на берегу Убанги — главного правого притока реки Конго, обеспечение жителей столицы питьевой водой оставляет желать лучшего. Дополнительно ситуация осложняется большим количеством беженцев, которые приходят в центральный город страны, опасаясь нападений бандитов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

В рамках инициированного мэрией проекта в городе будут установлены скважины, которые облегчат населению доступ к чистой воде. Это позволит улучшить санитарную обстановку и избавит столичных жителей от необходимости ежедневно ходить с канистрами по улицам Банги.

Стоимость сооружения составит 500 миллиардов франков КФА (около 68 миллиардов рублей). Средства выделяет Европейский союз, технический контроль над процессом берет на себя НПО Helpage-Rwanda, уже имеющее опыт реализации схожих проектов в ЦАР.

Помимо доступа к питьевой воде, проблемой для жителей Банги стал недостаток продовольствия. Боевики CPC длительное время препятствовали свободному движению грузовиков с провизией и товарами первой необходимости из Камеруна в столицу ЦАР.

Однако на недавнем совещании с представителями силовых ведомств республики премьер-министр Фирмен Нгребада заявил, что охрана трассы Банги – Белоко усилена, а свободное движение транспорта будет возобновлено в ближайшее время.