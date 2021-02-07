Массовое ДТП произошло на шоссе под Казанью

Казань, 7 февраля. Серьезное ДТП произошло на Горьковском шоссе под Казанью. В аварию попали семь автомобилей.

Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места происшествия. На фотографиях видно, что пострадали семь машин, среди которых есть такси. У некоторых авто отвалились части кузова, на проезжей части валяется бампер.

Небольшая пробка образовалась на шоссе в результате происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причину аварии. Информации о погибших и пострадавших нет.

Еще одно ДТП произошло в Твери. Там два человека получили травмы при столкновении двух иномарок. Авария возникла, потому что один из водителей не предоставил преимущество другому при повороте налево.